Сегодня ночью на Неве разведут Литейный и Благовещенский мосты

В ночь на 30 марта в Петербурге будут разведены два моста. Об этом предупреждаетЛитейный мост разведут в 01:40 и сведут в 04:45. Благовещенский будет недоступен для проезда дважды за ночь – с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00. За это время пролеты подготовят к предстоящей навигации.Актуальную информацию, в том числе и о внеплановой разводке мостов, можно найти на сайте «Мостотреста».