Петербуржцы стали реже ездить по ЗСД

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«Петербуржцы стали реже ездить по ЗСД»

Тоскливый Дятел Терпило 29.03 14:15 [ + -10 – ]

Не привыкли наши люди пользоваться благами цивилизации. Власть старается для них, они все по углам.

Бpат 29.03 14:22 [ + 10 – ]

Сделали платным. Всё никак едрисня не нажрётся! Самая лживая и грабительская педропартия антинародная! Когда и подавитесь всей платой народной!?Всякими поборами и налогами?

Saymon Grapes 29.03 15:51 [ + 1 – ]

Дело не в этом, а в том, что тарифы подняли! Многие решили сэкономить и ездить без ЗСД, рассчитывая, что богатенькие освободят проблемные улицы и поедут по ЗСД.

Saymon Grapes 29.03 15:52 [ + 3 – ]

Да и ЗСД, как показала практика, не панацея от пробок - стояки на пунктах оплаты, т.к. не у всех есть транспондеры, а гостям города они и вовсе не нужны.

Сержик 29.03 16:53 [ + 2 – ]

не 5 по 60. а три. две 120 и выезд к скандинавии 60

махоня 29.03 20:05 [ + 0 – ]

Дорого, но за 300 руб. Из Купчино до Белоострова за 35 минут иногда можно истратить.