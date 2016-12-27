Петербуржцы стали реже ездить по ЗСД
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Общество
Не привыкли наши люди пользоваться благами цивилизации. Власть старается для них, они все по углам.
Сделали платным. Всё никак едрисня не нажрётся! Самая лживая и грабительская педропартия антинародная! Когда и подавитесь всей платой народной!?Всякими поборами и налогами?
Дело не в этом, а в том, что тарифы подняли! Многие решили сэкономить и ездить без ЗСД, рассчитывая, что богатенькие освободят проблемные улицы и поедут по ЗСД.
Да и ЗСД, как показала практика, не панацея от пробок - стояки на пунктах оплаты, т.к. не у всех есть транспондеры, а гостям города они и вовсе не нужны.
Дорого, но за 300 руб. Из Купчино до Белоострова за 35 минут иногда можно истратить.
дед захар ты а не брат нам - а зсд частная и власть не при делах
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16:58, 27 марта
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