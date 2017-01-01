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«В Сестрорецке подростки напились до беспамятства: двух девочек пришлось госпитализировать»

Если сама же едрисня протащила большинством голосов, что детей нельзя строжить, во всём им потакать и выполнять все их капризы. Что вы хотите ещё. Вот и первые всходы дал закон Крашенниникова!

Если в СССР родителям было разрешено воспитывать детей, то вырастало смелое патриотическое поколение. Многие это доказали во время ВОВ и последующем времени!