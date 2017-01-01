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«В Сертолово 19-летний парень зарезал свою мать и пытался убить ее сожителя»

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 29.03 17:59 [ + -4 – ]

На почве межличностных отношений совершаются страшные преступления, конечно ярость у юношы прошла и он еще не осознал что натворил. Сам себя оставил сиротой.