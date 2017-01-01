"Племянница Наталья" похитила у доверчивой 85-летней бабушки 300 тысяч рублей
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Общество
Бабушке не стыдно одну, только, племянницу одарила? Надо подождать ещё прихода племянника, внука, внучки и прочих аферистов! Они тоже "любят" бабулю и желают чтобы он их наградила материально!
Потому так пишу, что что то говорить бес толку!
А где же органы социальной опеки на случай, если нет заботливых родственников. Неужели трудно выделить штат людей, которые заботились бы о людях престарелого возраста, навещали их, сопровождали в банк, и.т.д. Хорошо, если бы Виталий Валентинович обратил на это свое внимание и также внимание власть имущих..
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16:58, 27 марта
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