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«"Племянница Наталья" похитила у доверчивой 85-летней бабушки 300 тысяч рублей»

Бабушке не стыдно одну, только, племянницу одарила? Надо подождать ещё прихода племянника, внука, внучки и прочих аферистов! Они тоже "любят" бабулю и желают чтобы он их наградила материально! Потому так пишу, что что то говорить бес толку!

Тоскливый Дятел Терпило 29.03 11:57 [ + 0 – ]

А где же органы социальной опеки на случай, если нет заботливых родственников. Неужели трудно выделить штат людей, которые заботились бы о людях престарелого возраста, навещали их, сопровождали в банк, и.т.д. Хорошо, если бы Виталий Валентинович обратил на это свое внимание и также внимание власть имущих..