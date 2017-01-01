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«Немолодого мужчину нашли повешенным в ванной квартиры на Шуваловском»

Дятел тебе не стыдно зариться на халупу весельника? Ты же сам писал под разными НИКами, что у тебя не менее 10 квартир в центре города и не один десяток престижных авто. Губу то закатай!