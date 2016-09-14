Жительницу Петербурга отправят на исправительные работы за 600-тысячный долг по алиментам

Должница долгое время не перечисляла деньги своей 10-летней дочери, которую содержат в доме-интернате.

Должница долгое время не перечисляла деньги своей 10-летней дочери, которую содержат в доме-интернате.



Как сообщает 29 марта пресс-служба УФССП по Петербургу, дочь должницы долгое время находится в доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии. По решению суда Красносельского района мать должна перечислять заведению четверть своих доходов в качестве алиментов. Но женщина ведет асоциальный образ жизни, не работает, – так она накопила 600 тысяч «материнских» долгов.



За неуплату алиментов в 2014 году суд приговорил женщину к лишению свободы на 6 месяцев условно. Затем полиция привлекала нарушительницу к административной ответственности – тогда должницу отправили на 20 часов обязательных работ.



За этим последовало второе уголовное дело о неуплате средств на содержание ребенка, которое и кончилось исправительными работами. С петербурженки будут удерживать 5% заработка в доход государства.



Напомним,

Жительницу Петербурга за долги перед 10-летней дочерью отправили на 6 месяцев исправительных работ. До этого суд уже припугнул ее условным сроком, но результата не оказалось.Как сообщает 29 марта пресс-службадочь должницы долгое время находится в доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии. По решению суда Красносельского района мать должна перечислять заведению четверть своих доходов в качестве алиментов. Но женщина ведет асоциальный образ жизни, не работает, – так она накопила 600 тысяч «материнских» долгов.За неуплату алиментов в 2014 году суд приговорил женщину к лишению свободы на 6 месяцев условно. Затем полиция привлекала нарушительницу к административной ответственности – тогда должницу отправили на 20 часов обязательных работ.За этим последовало второе уголовное дело о неуплате средств на содержание ребенка, которое и кончилось исправительными работами. С петербурженки будут удерживать 5% заработка в доход государства.Напомним, ранее в Приморском районе на исправительные работы отправили мужчину, который накопил долг в 1,2 млн рублей перед своими сыновьями.







Обсуждение темы: «Жительницу Петербурга отправят на исправительные работы за 600-тысячный долг по алиментам» Тоскливый Дятел Терпило 29.03 11:25 [ + 0 – ]

А где же папа ребенка?

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