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«В Петербурге двух восьмиклассников подозревают в торговле психотропом»

Воспитанные едристами по методу Крашенниникова, деточки не привыкли себе ни в чём отказывать. Так и продолжают существовать. Идут "верным" путём, который им указала госдура, протащив большинством голосов этот вредительский закон. Хотя, когда нибудь наши скоморохи-клоуны чего то хорошее для людей делают!?