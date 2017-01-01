Двое негодяев заставили 70-летнего старика снять в банках 700 тысяч рублей
10:53
Тэги: мошенничество, кража, деньги, московский район
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Общество
Обсуждение темы:
«Двое негодяев заставили 70-летнего старика снять в банках 700 тысяч рублей»
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Бpат 29.03 11:15 [ + 2 – ]
От этих злоумышленников легко отделаться, послав их куда подальше! Просто перестать быть наивным лохом!
От этих злоумышленников легко отделаться, послав их куда подальше! Просто перестать быть наивным лохом!
Куда тяжелее отделаться от путино-едрисьих обиралок обещалок лживых! Тем не заплати - выставят на улицу и сделают навек бомжом!
Всего комментариев - 3
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