Обсуждение темы:

«Двое негодяев заставили 70-летнего старика снять в банках 700 тысяч рублей»

От этих злоумышленников легко отделаться, послав их куда подальше! Просто перестать быть наивным лохом! Куда тяжелее отделаться от путино-едрисьих обиралок обещалок лживых! Тем не заплати - выставят на улицу и сделают навек бомжом!

Тоскливый Дятел Терпило 29.03 11:20 [ + -2 – ]

Проблема в том, что у людей избыток денежных средств. Если для молодых не возникает проблемы куда их пристроить, то для людей пожилого возраста это вечная мука. Находятся и такие, которые помогают им в этом.