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«В поджоге автомобиля сотрудницы Смольного в Купчино подозревается ее бывший муж»

Даже, муж прозрел и пошёл воевать против смольнической шушеры едрисей! А, что же о простых людях говорить? (шутка, конечно). Но в каждой шутке есть доля истины!