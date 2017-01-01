Обсуждение темы:

«Мужчина насмерть отравился газом в своем гараже, его спутницу удалось спасти»

Одно не понимаю? Они дома не могли уединиться? Это раз. Во вторых, всяк школьник знает, что выхлопные газы токсичны! Не зря в ВОВ людей загоняли в душегубки и травили выхлопными газами. Тем не менее моё соболезнование мужчине! А женщине выздоровления!