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«После столкновения двух такси на Литейном проспекте одного из водителей госпитализировали (фото)»

Вполне вероятно, что раздолбай - таксист, был раньше кучером на арбе с ишаком? Которых нам приглашает едрисня из путинского клана! Которая с трибуны врёт и ведёт себя как клоуны-скоморохи! Рассказывая "Ах, как ловко и шустро поднимают нам экономику ишаки аульные! И, умиляются всей клоакой едрисей, "гостям"из рода макак!