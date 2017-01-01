Обсуждение темы:

«Роспотребнадзор анонсировал временный запрет продажи пищевой спиртосодержащей продукции»

Есть министерство мед.учреждений. Чего тут медведь-коррупционер свой пятак вставляет? Хочет показать, какой он деловой и полезный премьер?

Мудрое решение, спасет миллионы человеческих жизней. Главное, чтобы не запретили продажу корвалола и боярышника. На них только и держусь.

ЦИТАТА

запрет на продажу спиртосодержащей (не)пищевой продукции

КОНЕЦ ЦИТАТЫ



Они видать со спирта на траву какую-то забористую перешли!

"Спиртосодержащей" , т.е. содержащей ЭТИЛОВЫЙ спирт, который не есть яд! Что толку запрещать этиловый спирт, когда травятся метиловым?! Причем отравители наливают незапрещенный ядовитый метиловый вместо запрещенного "полезного" этилового и в бутылку с этикеткой боярышника, и в водочную, и в любую другую.