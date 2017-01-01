Трех фанатов Цоя отправили в колонию за жестокое избиение мужчины на Богословском кладбище

Свою жертву злоумышленники бросили истекать кровью на железнодорожных путях.

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Обсуждение темы:

«Трех фанатов Цоя отправили в колонию за жестокое избиение мужчины на Богословском кладбище»

legenda.natalya 28.03 21:34 [ + 5 – ]

Это гопота и быдлота называется, а не "фанаты Цоя"