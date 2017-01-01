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Трех фанатов Цоя отправили в колонию за жестокое избиение мужчины на Богословском кладбище

18:42, 28 марта
Тэги: виктор цой, покушение, суд, следствие
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Тэги: виктор цой, покушение, суд, следствие
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Общество
Обсуждение темы:
«Трех фанатов Цоя отправили в колонию за жестокое избиение мужчины на Богословском кладбище»
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legenda.natalya 28.03 21:34 [ + 5 ]

Это гопота и быдлота называется, а не "фанаты Цоя"

махоня 28.03 22:18 [ + 1 ]

Местный житель чего? Кладбища?

Всего комментариев - 2

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