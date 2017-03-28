На крестный ход вокруг Исаакиевского собора выведут детей
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Общество
Горизбирком Петербурга одобрил проведение референдума о статусе Исаакия
https://www.vedomosti.ru/newsline/politics/news/2017/03/28/683074-statuse-isaakiya
Надо идти на референдум и голоснуть так, чтоб долгогривым облом вышел с Исаакием.
А то ишь, уже крестовый поход детей вокруг решили хороводом водить! Охмуряют детские головы.
Из нетленного.
Гайдар А.П. РВС
...Отец Перламутрий, в одном подряснике и без сапог, лежал на кушетке и
с огорчением думал о пришедших в упадок делах из-за церкви, сгоревшей от
снаряда еще в прошлом году. Но, полежав немного, он вспомнил о скором
приближении храмового праздника и неотделимых от него благодаяниях. И образы
поросятины, кружков масла и стройных сметанных кринок дали, по-видимому,
другое направление его мыслям, потому что отец Перламутрий откашлялся
солидно и подумал о чем-то, улыбаясь.
Вошел Димка и, спрятав кусок сала за спину, проговорил негромко:
- Здравствуйте, батюшка.
продолжение
Отец Перламутрий вздохнул, перевел взгляд на Димку и спросил, не
поднимаясь:
- Ты что, чадо, ко мне или к попадье?
- К ней, батюшка.
- Гм... А поелику она в отлучке, я пока за нее.
- Мамка прислала. Повредилась немного, так поди, говорит, не даст ли
попадья малость йоду. И пузырек вот прислала махонький.
- Пузырек... Гм... - с сомнением кашлянул отец Перламутрий. - Пузырек
что?.. А что ты, хлопец, руки назади держишь?
- Сала тут кусок. Говорила мать, если нальет, отдай в благодарность...
- Если нальет?
- Ей-богу, так и оказала.
- Охо-хо, - проговорил отец Перламутрий, поднимаясь. - Нет, чтобы
просто прислать, а вот: "если нальет"... - И он покачал головой. - Ну,
давай, что ли, сало... Старое!
- Так нового еще ж не кололи, батюшка.
- Знаю и сам, да можно бы пожирнее... хоть и старое.
Пузырек где?.. Что
это мать тебе целую четверть не дала? Разве ж возможно полный?
- Да в нем, батюшка, два наперстка всего. Куда же меньше?
Батюшка постоял немного, раздумывая.
- Ты скажи-ка, пусть лучше мать сама придет. Я прямо сам ей и смажу. А
наливать... к чему же?
Но Димка отчаянно замотал головой.
- Гм... Что ты головой мотаешь?
- Да вы, батюшка, наливайте, - поспешно заговорил Димка, - а то мамка
наказывала: "Как если не будут давать, бери, Димка, сало и тащи назад".
- А ты скажи ей: "Дарствующий да не печется о даре своем, ибо будет
пред лицом всевышнего дар сей всуе". Запомнишь?
- Запомню!.. А вы все-таки наливайте, батюшка.
Отец Перламутрий надел на босу ногу туфли - причем Димка подивился их
необычайным размерам - и, прихватив сало, ушел с пузырьком в другую комнату.
- На вот, - проговорил он, выходя. - Только от доброты своей... - И
опросил, подумав: - А у вас куры несутся, хлопец?
- От доброты! - разозлился Димка. - Меньше половины... - И на повторный
вопрос, выходя из двери, ответил серьезно: - У нас, батюшка, кур нету, одни
петухи только.
По случаю праздника за доброхотными даяниями завернул в хату отец
Перламутрий. Между разговорами он вставил, обращаясь к матери:
- А сало все-таки старое. Так ты бы с десяточек яиц за лекарство
дополнительно...
- За какое еще лекарство?
Димка заерзал беспокойно на стуле и съежился под устремленными на него
взглядами.
- Я, мама... собачке, Шмелику... - неуверенно ответил он. - У него
ссадина была здоровая...
- Возможно ли для всякой твари сей драгоценный медикамент? - с
негодованием вставил отец Перламутрий. - А поелику солгал, повинен дважды:
на земли и на небеси. - При этом он поднял многозначительно большой палец,
перешел взгляд с земляного пола на потолок и, убедившись в том, что слова
его произвели должное впечатление, добавил, обращаясь к матери: - Так я,
значит, на десяточек располагаю.
Только что пас-гей Милонов, негодовал, что против коррупции вышли подростки. И, обвинил по своему убогому мышлению Навального черт его знает в чём. А, тут сами рада детей выводить! Непредсказуемо скудоумие и тупоумие, однако! Где логика!?
сраное поповское отродье уже и не знает, чем своё воровство чужой собственности прикрыть. теперь вот невинных детей на свой шабаш тащут. воистину! нет такого преступления, на которое не пойдут попы за прибыль в 300 процентов!
Пушкин А.С. "Борис Годунов"
Пристав
Вы что за люди?
Варлаам
Мы божии старцы, иноки смиренные, ходим по селениям да собираем милостыню христианскую на монастырь.
Пристав
Хозяйка, выставь-ка еще вина — а мы здесь со старцами попьем да побеседуем.
Что, отцы мои? каково промышляете?
Варлаам
Плохо, сыне, плохо! ныне христиане стали скупы; деньгу любят, деньгу прячут. Мало богу дают. Прииде грех велий на языцы земнии. Все пустилися в торги, в мытарства; думают о мирском богатстве, не о спасении души. Ходишь, ходишь; молишь, молишь; иногда в три дни трех полушек не вымолишь. Такой грех! Пройдет неделя, другая, заглянешь в мошонку, ан в ней так мало, что совестно в монастырь показаться; что делать? с горя и остальное пропьешь; беда да и только. — Ох плохо, знать пришли наши последние времена...
Давай Ворсоносий не ударь в грязь лицом перед начальством даёшь 500 детишек к Вербному воскресению.
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garikgro 11:21, 21 марта
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