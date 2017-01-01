Мигранта задержали за кражу песцового жилета у посетительницы кафе в Сестрорецке

Пакет с дорогим предметом одежды мужчина «увел» прямо с вешалки.

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Мигранта задержали за кражу песцового жилета у посетительницы кафе в Сестрорецке»

Тоскливый Дятел Терпило 28.03 17:44 [ + -6 – ]

Опозорил честное имя и высокое звание мигранта.

ДeдЗахаp 28.03 18:22 [ + 8 – ]

Сотый раз скажу "Вот такие подонки и приезжают к нам "поднимать" экономику по путино-едрисьему сценарию!"