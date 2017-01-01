На Композиторов во время пьянки мужчина несколько раз пырнул ножом в сердце свою сожительницу

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«На Композиторов во время пьянки мужчина несколько раз пырнул ножом в сердце свою сожительницу»

Тоскливый Дятел Терпило 28.03 17:01 [ + -2 – ]

Надоела ему старая карга, вот и избавился. Не представляю вообще, как он мог с ней жить.

Фрекен Бок 28.03 17:47 [ + -2 – ]





Как тебе старушка)

утро&лето 28.03 17:47 [ + 1 – ]

Я не пойму почему алкаши всегда выбирают сожительниц намного старше себя, и потом режут их как свиней мотивируя это тем что надоела старая.

ДeдЗахаp 28.03 18:34 [ + 4 – ]

Одно не понимаю? Если старая надоела? Уйди от неё к молодой! Зачем жизни лишать?