«В центре Петербурга разъяренный пешеход избил водителя легковушки на глазах у его маленькой дочери»

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Общество
Надо было сильнее бить и сделать инвалидом, чтобы никогда больше за руль не сел.
Бесчеловечная расправа с невинным человеком: представляю, какая моральная травма для ребенка. Конечно, водитель лох. Нужно возить с собой два пистолета и беспощадно расстреливать на месте любого, кто проявит малейшую агрессию.
Я бы пырнул пешехода этого,у меня для таких пешеходов заточка длинная в двери лежит,если дрищь то насквозь))) так что пышеходы смотрите осторожнее
Гнусного пешедрюгу, бросившегося на НПП под приближающийся а/м в нарушение п.4.5 ПДД, а также лиц, систематически долгое время подстрекающих его и ему подобных к таким действиям со страниц и с экранов СМИ -- к ответу! Да постигнет их лютая неминучая кара, предусмотренная суровым российским законом!
А за избиение водителя, действовавшего в строгом соответствии с требованиями ПДД -- пешедрюге отдельную кару, также лютую и также неминучую, также предусмотренную суровым российским законом! Общество должно защищать себя от подобных проявлений.
Больше сигналить не будет, отбили охоту!
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garikgro 11:21, 21 марта
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