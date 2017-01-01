В центре Петербурга разъяренный пешеход избил водителя легковушки на глазах у его маленькой дочери

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«В центре Петербурга разъяренный пешеход избил водителя легковушки на глазах у его маленькой дочери»

НЕСТОР 28.03 15:57 [ + 3 – ]

Правильно отпи.дел урода.

Крутилкин 28.03 16:11 [ + -13 – ]

Надо было сильнее бить и сделать инвалидом, чтобы никогда больше за руль не сел.

Тоскливый Дятел Терпило 28.03 16:18 [ + -3 – ]

Бесчеловечная расправа с невинным человеком: представляю, какая моральная травма для ребенка. Конечно, водитель лох. Нужно возить с собой два пистолета и беспощадно расстреливать на месте любого, кто проявит малейшую агрессию.

Изя Чемпион Вернулся 28.03 16:42 [ + -12 – ]

Я бы пырнул пешехода этого,у меня для таких пешеходов заточка длинная в двери лежит,если дрищь то насквозь))) так что пышеходы смотрите осторожнее

Hиф-Hиф 28.03 16:52 [ + -6 – ]

Гнусного пешедрюгу, бросившегося на НПП под приближающийся а/м в нарушение п.4.5 ПДД, а также лиц, систематически долгое время подстрекающих его и ему подобных к таким действиям со страниц и с экранов СМИ -- к ответу! Да постигнет их лютая неминучая кара, предусмотренная суровым российским законом!



А за избиение водителя, действовавшего в строгом соответствии с требованиями ПДД -- пешедрюге отдельную кару, также лютую и также неминучую, также предусмотренную суровым российским законом! Общество должно защищать себя от подобных проявлений.

Анжей Стамбулянский 28.03 17:49 [ + 0 – ]

Больше сигналить не будет, отбили охоту!

монк-аль-ахри 28.03 18:26 [ + -4 – ]

водители подчас и не такой лакировки заслуживают....