50 тонн сардин из Японии не пустили на петербургские прилавки

У двух партий рыбы обнаружились проблемы с ветеринарным сертификатом.

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Обсуждение темы:

«50 тонн сардин из Японии не пустили на петербургские прилавки»

Hиф-Hиф 28.03 15:23 [ + 2 – ]

Правильно! Нужно требовать сертификат на каждую рыбу в отдельности! Иначе потравят нас узкоглазые.