«В Петербурге бездомные пускали туристов в заброшенный особняк на Каменноостровском за деньги (фото)»

Бездомные организовали небольшой бизнес в заброшенном особняке: предприимчивые бомжи за деньги пускали туристов в усадьбу Игеля на Петроградской стороне.Активисты ВООПиК направили жалобу в прокуратуру и администрацию города после того, как обнаружили бездомных в усадьбе Игеля на Каменноостровском проспекте, 58–60. По словам градозащитников, поселившиеся в здании бездомные брали с туристов и горожан, желающих посмотреть памятник архитектуры, деньги за пропуск в особняк.Кроме того, активисты обнаружили, что дом разграблен: из него исчезли две мраморные столешницы в парадном зале и угловой двухъярусный камин. Теперь градозащитники будут охранять усадьбу Игеля, сообщили в отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Активисты выйдут на пост в ближайшее время.Усадьбу построили в 1894 году и перестроили в 1898 в стиле эклектика для купца Эрнеста Игеля, хозяина известного ресторана «Медведь». В особняке на Каменноостровском он также обустроил ресторан с оранжереей. После революции в здании находился Дом пролетарской культуры, клуб «Металлист», райком партии Ленинграда и области.