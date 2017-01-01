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«На "Скандинавии" автоледи не справилась с управлением и пошла на таран грузовиков»

Нда. Почему про водителей автобусов, которые регулярно гробят своих пассажиров на Скандинавии, никто не пишет таких оскорбительных комментов? Вы сам-то Александр, какой моральный облик имеете? монах-девственник?

Ни одна сволочь не пишет про дорожные службы и качество дороги, Скандинавия ведь не случайно называется среди питерцев трассой-убийцей. Короче, или вы просто никогда не были в Питере и не знаете его реалий или вы просто мудло шовинистское.