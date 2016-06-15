Виталий Милонов связал любовь юношей к Алексею Навальному с отсутствием секса

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«Виталий Милонов связал любовь юношей к Алексею Навальному с отсутствием секса»

Hиф-Hиф 28.03 15:05 [ + 9 – ]

о, какой одухотворенный светлый лик! Какое поприще высокое избрал он себе -- о "гомосятине" публично рассуждать! Титан мысли и духа! Народный трибун!

dexter 28.03 15:06 [ + 14 – ]

Радужному виталию, с его репутацией, следовало бы воздержаться от слов "гомосятина"



Тоскливый Дятел Терпило 28.03 15:33 [ + -10 – ]

Виталий Валентинович, как всегда, прав и смотрит в корень. Если бы у молодых людей, участвующих в несанкционированной акции, были девушки, конечно они предпочли бы проводить время вместе с ними. И вообще, любое недовольство нужно выражать и доказывать в суде, нежели выходить на улицу и провоцировать правоохранительные органы.

НЕСТОР 28.03 16:01 [ + 10 – ]

дятел суды у нас продажные как и твоя жидовская морда

домик для уточки медведева 28.03 16:23 [ + 17 – ]

Милонов это очередной "рыжий придурок" из партии "Жуликов и воров",полностью профнепригодный персонаж ,который несет откровенный бред и чушь и при этом получает огромную зарплату из Наших налогов.

legenda.natalya 28.03 16:34 [ + 9 – ]

Пардон, какая связь между политическим митингов и..? Он признает, что большинство политиков ******* ?

ДeдЗахаp 28.03 17:56 [ + 14 – ]

Пас-гей Милонов по себе судит! Снова на рецедив потянуло латентного!

Hиф-Hиф 28.03 17:56 [ + 7 – ]

все рыбного супу объелись на святой Руси. Из японских сардин, надо полагать.

ДeдЗахаp 28.03 18:04 [ + 13 – ]

Мне сдаётся, что пас Милонов читая про подвиги в ВОВ молодых ребят, представляет себя в их объятьях. Вот такие у нас "избранные" госдуровцы из едрисни! И, такие недоумки чего то принимают, решают, голосуют. Потому так и живём, в самой богатой стране в мире! Вечно нищие, кризисные и на последнем месте по уровню жизни, простого народа!

ДeдЗахаp 28.03 18:09 [ + 11 – ]

НЕСТОР, что дятел - терпило, что гей Милонов - два сапога пара. Видно это по комментариям нашего газетного обожателя аульных макак и милонова!

монк-аль-ахри 28.03 18:30 [ + 8 – ]

витюня проецировал свои переживания. как специалист говорю - его словесный понос - типичная проекция. есть такой способ защиты психологической. витичке бы помолчать поболее - а то он так свою престижацию и ремонацию под толстый ху* прямо в его едриснячую жо*у подставляеет - слов нет!

Пешеход)) 28.03 20:26 [ + 5 – ]

Ну как бы:

«На крестный ход вокруг Исаакиевского собора выведут детей»

По данным источников, в этот раз, как и в прошлый, благочиния обязали обеспечить численность крестного хода. Устным распоряжением им выдали разнарядку: привести по 150 – 200 детей.



Прав рыжий - педерасты и есть ))

смерч 28.03 22:52 [ + 3 – ]

Чё то мне подсказывает что Милонов скрытый ревнивый гумасек

Бpат 29.03 09:44 [ + 2 – ]

Будь бы гомосятина Милонов умней. Он бы такие слова в адрес Навального не произносил! Весь народ знает про его мужеловские пас похождения! Даже сама педросня того не скрывает. ПЖиВчикам остаётся одно мусолить :" Да, был, но сейчас исправился. Теперь он бывший."

Но каждому известно, что бывших не бывает! Не зря же он за Департье гомика заступался. Как за своих педиков не заступиться? Так, что пасгей милонов, прежде чем чего то прокукарекать, не мешает подумать!

Бpат 29.03 09:52 [ + 2 – ]

Если, случится, что народ свергнет власть путино-едрисью! Выберет себе народных избранников, а не подтасовку лживую, которая сейчас в правительстве. И, когда пасгей Милонов, попадёт вместе с антинародными едристами в камеру и скажет о себе "А, а я бывшие гомик. Сейчас исправился. Как думаете? Ему помогут такие слова избежать поднарной участи?

сrtgnbr 29.03 10:36 [ + 0 – ]

Милонов, ты идиот. Во-первых, "молодежь", об участии которой писали в СМИ, означает людей ОБОИХ полов, а не только юношей. Во-вторых, никому из нормальных людей не пришло в голову приплетать сексуальную подоплеку. Потому как все нормальные люди понимают, что перспектив, живя в РФ, эта молодежь не имеет. Работай-не работай, учись-не учись, но если родился в неблатной семье, будешь получать гроши, ведь подлизывать начальству многим противно.Так что, не сексуальный мотив там, а голодный. И, чем дальше страна будет держать на своем хребте этих милоновых, димонов и вованов-дармоедов, тем в итоге тяжелее будут последствия. Опыт 1917 года их ничему не научил.