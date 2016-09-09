Женщина бросила своих четверых детей и уехала искать счастья в Петербург, задолжав 650 тысяч рублей

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«Женщина бросила своих четверых детей и уехала искать счастья в Петербург, задолжав 650 тысяч рублей »

Тоскливый Дятел Терпило 28.03 15:36 [ + -2 – ]

А вот мигранты из последних сил, рискуя жизнью и здоровьем, стараются кровью и потом добытые деньги отправить своим близким на родину.