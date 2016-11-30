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«Мигрант пытался обменять поддельные доллары в банке на Сенной»

Тоскливый Дятел Терпило 28.03 15:29 [ + -5 – ]

Скорее всего, купюры использовали в качестве закладок во время чтения книги. Естественно, как добросовестный человек он отнес деньги в банк, понимая, что они будут подвергнуты проверке. Надеюсь, что его отпустят и он сможет благополучно сортировать макулатуру далее.