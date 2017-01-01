Очевидцы: легковушки таранили столбы на Лиговском и у моста Александра Невского (фото)
11:32, 28 марта
Тэги: дтп, авто, московский район, погода
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Милонов это очередной "рыжий придурок" из партии "Жуликов и воров",полностью профнепригодный персонаж ,который несет откровенный бред и чушь и при этом получает огромную зарплату из Наших налогов. в «Виталий Милонов связал любовь юношей к Алексею Навальному с отсутствием секса»
сраное поповское отродье уже и не знает, чем своё воровство чужой собственности прикрыть. теперь вот невинных детей на свой шабаш тащут. воистину! нет такого преступления, на которое не пойдут попы за прибыль в 300 процентов! в «На крестный ход вокруг Исаакиевского собора выведут детей»
Только что пас-гей Милонов, негодовал, что против коррупции вышли подростки. И, обвинил по своему убогому мышлению Навального черт его знает в чём. А, тут сами рада детей выводить! Непредсказуемо скудоумие и тупоумие, однако! Где логика!? в «На крестный ход вокруг Исаакиевского собора выведут детей»
Пас-гей Милонов по себе судит! Снова на рецедив потянуло латентного! в «Виталий Милонов связал любовь юношей к Алексею Навальному с отсутствием секса»
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