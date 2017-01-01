19-летняя девушка попала в реанимацию после наезда авто на Стачек

Авария произошла накануне вечером.

Авария произошла накануне вечером.



Как сообщает «Водитель Петербурга», примерно в 23:30 на перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева под машину попала девушка. В тяжелом состоянии она оказалась в реанимации.



Известно, что пострадавшей 19 лет.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Авария в Кировском районе произошла поздним вечером 27 марта в Кировском районе Петербурга.Как сообщает «Водитель Петербурга», примерно в 23:30 на перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева под машину попала девушка. В тяжелом состоянии она оказалась в реанимации.Известно, что пострадавшей 19 лет.Напомним, ранее мы писали о том, что на проспекте Космонавтов 12-летняя девочка угодила под "Опель", перебегая дорогу на "красный".







Обсуждение темы: «19-летняя девушка попала в реанимацию после наезда авто на Стачек» Тоскливый Дятел Терпило 28.03 17:04 [ + 2 – ]

Ужасный перекресток и очень жалко молодую девушку. Наверняка, могла бы осчастливить кого-нибудь.

Всего комментариев - 1