В Ленобласти 15-летний парень вместе с напарником залезли в частный дом и украли вещей на 2000 рублей

По факту возбуждено уголовное дело.

По факту возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел в деревне Большие Горки. 15-летний парень совместно с лицом, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, незаконно проник в частный дом и похитил имущество на общую сумму 2000 рублей. Соседи, увидев происходящее, сообщили в полицию.



По факту в отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье "кража с незаконным проникновением в жилище". "В настоящее время следователем изучаются условия проживания и обучения несовершеннолетнего, а также проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Сотрудники правоохранительных органов Ломоносовского района Ленинградской области задержали 15-летнего подростка, который в феврале этого года вместе с малолетним сообщником проник в частный дом и похитил имущество на 2000 рублей.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел в деревне Большие Горки. 15-летний парень совместно с лицом, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, незаконно проник в частный дом и похитил имущество на общую сумму 2000 рублей. Соседи, увидев происходящее, сообщили в полицию.По факту в отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье "кража с незаконным проникновением в жилище". "В настоящее время следователем изучаются условия проживания и обучения несовершеннолетнего, а также проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге подростка задержали за кражу куртки у 12-летнего мальчика.





