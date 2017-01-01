«В Петербурге задержанный за хранение наркотиков мужчина сдал полиции своего дилера »

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух граждан, которые хранили у себя в квартирах с целью сбыта метамфетамин и амфетамин, сообщили вВ ночь на 26 марта в одной из квартир дома 16 на улице Воскова в ходе проведения обыска у 27-летнего неработающего хозяина сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков главка МВД изъяли наркотическое средство «метамфетамин» (первитин) массой 123,25 грамма.Задержанный сообщил полицейским, что приобрел наркотическое средство у своего неработающего ровесника. В тот же день при неотложном обыске в квартире у последнего была изъята смесь, содержащая психотропное вещество «амфетамин» массой 79,55 грамма.В отношении обоих петербуржцев возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Подозреваемым избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.Напомним,