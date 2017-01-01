Нетрезвая автоледи стала фигуранткой уголовного дела, поцарапав полицейского

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«Нетрезвая автоледи стала фигуранткой уголовного дела, поцарапав полицейского»

ДeдЗахаp 28.03 12:47 [ + 4 – ]

Эти полицаи беспомощней женщин. Хоть, выделяй им каждому по взводу жандармов? Чтобы отгоняли от них нахальных женщин, бабушек и дедушек?

Bloempje 28.03 12:55 [ + -7 – ]

А полицейский до этого тоже кое-что успел - поимел ее во все отверстия?...

Анжей Стамбулянский 28.03 13:25 [ + 3 – ]

Наверное и больничный ментяра оформил!

dexter 28.03 13:27 [ + 0 – ]

Это уже экстремизмом попахивает ! + НЕВЫНОСИМЫЕ "душевные" страдания.

монк-аль-ахри 28.03 18:34 [ + 1 – ]

лучше бы она ему оба яйца поцарапала....