Вор в ушанке похитил массажеры от целлюлита и морщин из салона в центре Петербурга

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Обсуждение темы:

« Вор в ушанке похитил массажеры от целлюлита и морщин из салона в центре Петербурга»

ДeдЗахаp 28.03 13:05 [ + 10 – ]

Дятел, сознавайся, ушанку носишь? Целлюлитом страдаешь? Морщины есть? Всё одно на чистую воду выведем!

dexter 28.03 13:25 [ + 3 – ]

План "Перехват" и "Сирена" объявлены?

Скорее всего просто клептоман ( с целлюлитом ))

Тоскливый Дятел Терпило 28.03 16:25 [ + 7 – ]

Сознаюсь, и шапку ношу и морщины есть, но целлюлитом не страдаю. Если бы что и прихватил, так ортопедическую подушку, чтобы шея не болела.

ДeдЗахаp 28.03 18:31 [ + 6 – ]

Если данный ответ дятла с юмором и весёлый, нечего ему возразить, как +.