Безумная женщина набросилась на школьницу на Искровском проспекте

В результате стычки у девочки оказалась порвана одежда и вырван клок волос.

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Обсуждение темы:

«Безумная женщина набросилась на школьницу на Искровском проспекте»

Тоскливый Дятел Терпило 28.03 11:27 [ + -3 – ]

И таких в городе большинство.

ДeдЗахаp 28.03 11:39 [ + 13 – ]

Таких женщин, надо содержать в "скворечниках" и на "пряжке", а не давать свободно передвигаться по городу, с нормальными людьми!

МИФОДИЙ 28.03 12:02 [ + 2 – ]

в Невском районе все постепенно сходят с ума...

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 28.03 15:11 [ + -6 – ]

80 % населения необследованые шизофреники. Психушек не хватит переложить туда всех.

Удивил комментарий ДедаЗахара, ни одного слова о единороссов... Ни уж то пошёл на поправку