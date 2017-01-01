Обсуждение темы:

«Из-за гололеда автомобилисты на дорогах в Петербурге отмечают очередной "день жестянщика" (фото)»

" В комитете по благоустройству заверили, что улицы обрабатывали слабосолёным раствором."

Уже не первый раз поливают накануне заморозков !

Скорее всего это и стало причиной аварии + любители переобуться раньше времени в летн. резину.