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«В Купчино пироманы сожгли легковушку сотрудницы Смольного»

Весь бы едро-полтавченсий персонал сжечь. Вор на воре, жулик на жулике! Сами посмотрите сколько они украли у народа!? Только на одной "Зенит-Арене!" Не говоря о других их жульничествах!Перечислять все их махинации без надобности! Люди не слепые - сами всё видят!