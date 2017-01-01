В Купчино пироманы сожгли легковушку сотрудницы Смольного
- Крем от геморроя «Здоров»
- Замдиректора Эрмитажа Новикова взяли под домашний арест по делу о мошенничестве
- "Ниссан" сбил девушку на переходе Полюстровского: водитель скрылся
- Открытие в лечении варикоза
- "Племянница Наталья" похитила у доверчивой 85-летней бабушки 300 тысяч рублей
- Немолодого мужчину нашли повешенным в ванной квартиры на Шуваловском
- Жительницу Петербурга отправят на исправительные работы за 600-тысячный долг по алиментам
- В Петербурге двух восьмиклассников подозревают в торговле психотропом
- Двое негодяев заставили 70-летнего старика снять в банках 700 тысяч рублей
- В доме на Народного Ополчения после звонка лжетеррористки искали бомбу
- В поджоге автомобиля сотрудницы Смольного в Купчино подозревается ее бывший муж
- Мужчина насмерть отравился газом в своем гараже, его спутницу удалось спасти
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Весь бы едро-полтавченсий персонал сжечь. Вор на воре, жулик на жулике! Сами посмотрите сколько они украли у народа!? Только на одной "Зенит-Арене!" Не говоря о других их жульничествах!Перечислять все их махинации без надобности! Люди не слепые - сами всё видят!
цитата
на втором разглядели лишь черную кепку.
конец цитаты
Навеяло из нетленнного
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В красной столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак "ГТО"
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
garikgro 11:21, 21 марта
на новости