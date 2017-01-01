В Красном Селе Isuzu насмерть сбил собственного 47-летнего водителя

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«В Красном Селе Isuzu насмерть сбил собственного 47-летнего водителя»

Иванов1 28.03 11:28 [ + -5 – ]

Сам себя задавил, а перед этим ещё и сам себя высек

Тоскливый Дятел Терпило 28.03 11:36 [ + -2 – ]

Нельзя ли подробнее. Мне кажется без фантома там не обошлось.