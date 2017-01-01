Обсуждение темы:

«На Софьи Ковалевской 90-летняя бабушка отдала мошенникам 55 тысяч рублей за "спасение" внучки»

Не наговоришься всем этим обманутым пожилым людям, что времена СССР давно прошли! Настала едрисье - путинская эпоха, когда активизировались всякие криминальные личности. Которые обманут и украдут! Просьба к родственникам "Объясняйте всё это своим бабушкам и дедушкам! Как не доходит? Храните ихние сбережения у себя! Выдавайте суммы на небольшие расходы!"