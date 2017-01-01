«Беременную жительницу Ломоносова задержали за хранение амфетамина »

В Петродворцовом районе сотрудники районной полиции задержали ранее судимую гражданку за незаконный сбыт амфетамина, сообщили вОколо семи часов вечера в помещении продуктового супермаркета на Красноармейской улице в городе Ломоносове оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Петродворцовому району задеражана ранее судимая 29-летняя местная жительница, которая за десять минут до этого незаконно сбыла психотропное вещество «амфетамин» общей массой 1,43 грамма у соседнего дома. В ходе личного досмотра у задержанной изъято еще 1,25 грамма аналогичного наркотика, приготовленного к сбыту.Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК России (незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере) и частью 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК России (попытка незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере).В связи с беременностью задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведенииНапомним,