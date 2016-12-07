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«Санкционную клубнику и шампиньоны сожгли в Петербурге»

Чем больше путин и его едрисья клоака, уничтожают "вражеское" продовольствие, тем ближе их крах! Не помогут лживые рейтинги, под 85%, путину, которые приписывают ему савушкинские СМИ, холопские душонки!