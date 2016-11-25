Обсуждение темы:

«В Петербурге стартовал протест дальнобойщиков против системы "Платон", задержан организатор акции (фото, видео)»

Все здравомыслящие люди на стороне дальнебойщиков! Против платных дорог! Никак система ненасытная и бездонная "Платон" не нажрётся! Обирают, обирают и обирают на платных дорогах. Когда и лопнут кровососы-пиявки!?

Все эти акции это лажа..Вот если всем скопом перестать платить эти налоги и озвучить причину не оплаты,я думаю власти быстрее услышат по причине того что в голове у них цифры а на это всё им поую