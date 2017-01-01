Обсуждение темы:

«На Московском шоссе с фуры на легковушку прилетел здоровый кусок льда (видео)»

О чём вообще видео, фура уехала, у легковухи никаких последствий ,скоро будут новости с видео о том как кошка перед авто дорогу перебежала или птицы насрали на лобовое во время движения - вот это новость ! пустить по всем каналам !