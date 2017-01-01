Сегодня
28 марта, вторник
Обновлено  
Погода
0°, влажность 81%
Завтра 0°, переменная облачность
Валюта
$ 57.02
€ 61.96
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

Бордель с одинокой азиаткой обнаружили в квартире на улице Победы

15:52, 27 марта
Тэги: проституция, секс, выборгский район, мигранты, задержания
4
Комментировать
Система Orphus
Тэги: проституция, секс, выборгский район, мигранты, задержания
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Водитель одной из маршруток, столкнувшихся под Всеволожском, скончался в больнице
  • Смольный определился с порядком постоплаты эвакуации
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • Найденного в парадной на Металлистов 4-летнего мальчика передадут родителям. Подробности
  • Гендиректор и трое сотрудников ЧОП связали и избили четырех мужчин в споре из-за прав на дом в деревне
  • В Петербурге будут судить приезжего, который убил и ограбил таксиста на Ланском шоссе
  • На Московском шоссе с фуры на легковушку прилетел здоровый кусок льда (видео)
  • В Луге приличный мужчина подозревается в развращении семиклассницы
  • Школьники нашли мумию в расселенном доме на Октябрьской набережной и рассылали друг другу фото страшной находки
  • На Матроса Железняка 32-летний переселенец из Казахстана разбился насмерть, выпав из окна 13-го этажа
  • Беременную жительницу Ломоносова задержали за хранение амфетамина
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«Бордель с одинокой азиаткой обнаружили в квартире на улице Победы»
Новые в начале | Новые в конце
Ларcон57 27.03 16:39 [ + -8 ]

как романтично...

Тоскливый Дятел Терпило 27.03 17:08 [ + -8 ]

Какая же пропускная способность была у этого одиночного форпоста?

ДeдЗахаp 27.03 18:38 [ + 6 ]

Дятел Терпило, АКSМ-Зоя-Меланья, она же Лариска57, вам не знать пропускную свою способность? Сами же, мадам, во всех своих комментариях, эту тему мусолите. Больше никто из участников газеты, этой темы не коснулся.

Джон Сильвер 27.03 19:29 [ + 3 ]

Ну так развлекли бы полицаи одинокую азиатку...а тоохранник надоел поди

Всего комментариев - 4

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
27 марта
Юного азиата задержали за изнасилование девочки-подростка в клубе на Пироговской
16 марта
В борделе в Выборге полиция задержала двух проституток и "мадам"
7 марта
Очередной интернациональный бордель с пятью путанами закрыли на улице Асафьева
27 марта
На даче под Петербургом извращенец изнасиловал 39-летнюю женщину
22 марта
Молодой мужчина надругался над школьницей на пожарной лестнице в доме на Учительской
21 марта
Пьяный пассажир, угрожая пистолетом, отобрал иномарку у водителя такси, сел за руль и устроил на ней ДТП
17 марта
Притон с иностранками закрыли в квартире на Вознесенском проспекте
добавить свое
Оркестр из Вашингтона выступит в Санкт-Петербурге

melo-man 09:53

Еще 3111 имхо

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
10:23 Из-за гололеда автомобилисты на дорогах в Петербурге отмечают очередной "день жестянщика" (фото) (0/+0)
14:57, 27 марта СМИ: на теле скончавшегося экс-игрока "Зенита" Казаченка нашли гематомы (0/+0)
14:49, 27 марта Фонд капстроительства Петербурга остался без руководителя (3/+3)
13:25, 27 марта Пенсионерку-потрошительницу из Купчино вместо тюрьмы отправили в психбольницу (3/+3)
12:44, 27 марта Ребенок погиб под колесами товарного поезда Псков – Петербург (0/+0)
11:52, 27 марта Пять человек пострадали в ДТП с маршрутками в Ленобласти (фото) (1/+1)
Ваше мнение
Как Вы узнали о Gazeta.Spb.Ru?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
Воровская власть которая боится своего народа,готова пойти на всё чтобы остаться в своих теплых дворцах на своих "сладких" должностях и дальше продолжать нас грабить,обирать и снижать уровень жизни только ради своих коррупционных интересов,абсолютно не в ... в «Более 130 человек задержали на митинге в поддержку Навального в Петербурге (фото, видео)»
Иванов1 а какая клевета то? если и так известно что воруют что те что эти
 в «Более 130 человек задержали на митинге в поддержку Навального в Петербурге (фото, видео)»
Не едрисня ли кричала больше всех, во главе с путино-медведевскими обещалкиными-обиралкиными, что они против коррупции!? Как дела коснулось! Люди вышли против коррупционной власти. Сразу же "едро-медведь" обкакался от страха. Началась дрисня медвежья и ар... в «Более 130 человек задержали на митинге в поддержку Навального в Петербурге (фото, видео)»
Все здравомыслящие люди на стороне дальнебойщиков! Против платных дорог! Никак система ненасытная и бездонная "Платон" не нажрётся! Обирают, обирают и обирают на платных дорогах. Когда и лопнут кровососы-пиявки!? в «В Петербурге стартовал протест дальнобойщиков против системы "Платон", задержан организатор акции (фото, видео)»
в «Более 130 человек задержали на митинге в поддержку Навального в Петербурге (фото, видео)»
Рейтинг.beta комментаторов
1
101 ДeдЗахаp 
2
45 домик для уточки медведева 
3
39 Hиф-Hиф 
4
36 SCORPION69 
5
14 Иванов1 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-54 Зоя - Змeя Особо Ядовитая 
2
-37 Тоскливый Дятел Терпило 
3
-22 смерч 
4
-20 Ларcон57 
5
-20 Виктор Журавлев 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (2/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
ВЦИОМ: число противников продуктового эмбарго в Москве и Петербурге выросло втрое
ВЦИОМ: число противников продуктового эмбарго в Москве и Петербурге выросло втрое
Крестовский остров закроют для автомобилей на время матчей Кубка конфедераций
Крестовский остров закроют для автомобилей на время матчей Кубка конфедераций
Николас Ломбертс продолжит карьеру в бельгийском "Остенде"
Николас Ломбертс продолжит карьеру в бельгийском "Остенде"
Александровский парк на Петроградке ждет реконструкция
Александровский парк на Петроградке ждет реконструкция
Банду вымогателей задержали в Петербурге после серии преступлений
Банду вымогателей задержали в Петербурге после серии преступлений
Ночью в Петербурге неизвестные подожгли дверь избирательного штаба Навального (фото)
Ночью в Петербурге неизвестные подожгли дверь избирательного штаба Навального (фото)
В середине июня в Петербурге официально заработает единая служба спасения
В середине июня в Петербурге официально заработает единая служба спасения
Активисты выяснили, что количество пыли на улицах Петербурга в 25 раз превышает норму
Активисты выяснили, что количество пыли на улицах Петербурга в 25 раз превышает норму
Депутаты ЗакСа поддержали ввод чипирования для домашних собак
Депутаты ЗакСа поддержали ввод чипирования для домашних собак
При строительстве СИЗО "Кресты-2" в Петербурге потерялись "суперсекретные" замки и ключи от всех камер
При строительстве СИЗО "Кресты-2" в Петербурге потерялись "суперсекретные" замки и ключи от всех камер
В Сети появились фотографии с места ДТП с участием лесовоза и школьного автобуса с детьми
В Сети появились фотографии с места ДТП с участием лесовоза и школьного автобуса с детьми
Смольный: Средняя зарплата в Петербурге составляет 48,5 тыс. рублей
Смольный: Средняя зарплата в Петербурге составляет 48,5 тыс. рублей
30 подозреваемых в незаконной "обналичке" задержали в Петербурге
30 подозреваемых в незаконной "обналичке" задержали в Петербурге
Измайловский проспект частично перекрыли из-за прорыва трубы (фото)
Измайловский проспект частично перекрыли из-за прорыва трубы (фото)
В трех районах Петербурга восстановили электроснабжение
В трех районах Петербурга восстановили электроснабжение
В Петербурге суд арестовал по подозрению в мошенничестве экс-главу подрядчика стройки СИЗО "Кресты-2"
В Петербурге суд арестовал по подозрению в мошенничестве экс-главу подрядчика стройки СИЗО "Кресты-2"
15 тысяч петербуржцев остались без света на севере города
15 тысяч петербуржцев остались без света на севере города
По факту жуткого ДТП с туристическим автобусом у границы с Финляндией, в котором погибли три человека, возбуждено уголовное дело
По факту жуткого ДТП с туристическим автобусом у границы с Финляндией, в котором погибли три человека, возбуждено уголовное дело
Двое подростков на глазах у прохожих утонули, провалившись под лед на Ижорском пруду
Двое подростков на глазах у прохожих утонули, провалившись под лед на Ижорском пруду
Водителю внедорожника, который сбил 10-летнего мальчика и поставил его на колени, предъявлено обвинение по двум статьям
Водителю внедорожника, который сбил 10-летнего мальчика и поставил его на колени, предъявлено обвинение по двум статьям
У эскалатора на станции "Проспект Просвещения" скончался пассажир
У эскалатора на станции "Проспект Просвещения" скончался пассажир
Под Сланцами в ДТП с участием двух иномарок два человека погибли, еще двое получили травмы
Под Сланцами в ДТП с участием двух иномарок два человека погибли, еще двое получили травмы
Станцию метро "Ладожская" закрывали из-за упавшей на рельсы девушки (фото)
Станцию метро "Ладожская" закрывали из-за упавшей на рельсы девушки (фото)
Смольный собирается платить по 50 тысяч рублей женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 24 лет
Смольный собирается платить по 50 тысяч рублей женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 24 лет
Песков: Кремль не будет вмешиваться в вопрос передачи Исаакия РПЦ
Песков: Кремль не будет вмешиваться в вопрос передачи Исаакия РПЦ
В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео)
В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео)
^ Наверх