Обсуждение темы:

«Бордель с одинокой азиаткой обнаружили в квартире на улице Победы»

Какая же пропускная способность была у этого одиночного форпоста?

Дятел Терпило, АКSМ-Зоя-Меланья, она же Лариска57, вам не знать пропускную свою способность? Сами же, мадам, во всех своих комментариях, эту тему мусолите. Больше никто из участников газеты, этой темы не коснулся.