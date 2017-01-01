На Петербург надвигается очередной шторм с сильным ветром и осадками в виде снега с дождем (видео)

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«На Петербург надвигается очередной шторм с сильным ветром и осадками в виде снега с дождем (видео)»

смерч 27.03 17:46 [ + 3 – ]

А я ещё 2 февраля говорил что весна поздняя,никто не верил.Могу сказать какое будет лето,только толку один хрен никто не поверит.