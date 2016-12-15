В этом году отремонтируют почти 190 км КАД

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«В этом году отремонтируют почти 190 км КАД »

Hиф-Hиф 27.03 16:22 [ + 3 – ]

с таким перечнем ремонтных работ впору закрыть КАД на полгода.

Вообще странно: вот , скажем, прочность напольного покрытия (паркета и т.п) как-то позволяет обходиться без ежегодного ремонта. Т.е. существующие технологии позволяют. Так почему не применить правильные технологии в строительстве дорог? Видать, кому-то очень хочется каждый год одно и то же ремонтировать.

смерч 27.03 17:01 [ + 0 – ]

А вот это сезонная опа!Каждый год ремонт,как они зае..!