«Фонд капстроительства Петербурга остался без руководителя»

И.о. управляющего ГКУ «Фонд капитального ремонта и реконструкции» Юрий Тонков покинул свою должность. Это произошло после жесткой критики строительного сектора со стороны вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.



Чиновник написал заявление по собственному желанию и с 24-го числа не работает, пишет «Фонтанка.ру».



На прошлой неделе в Смольном прошла отчетная коллегия комитета по строительству, в ведении которого находится фонд, за 2016 год. Вице-губернатор Игорь Албин в резкой форме оценил деятельность ведомства. В частности, он раскритиковал подчиненных за затягивание сроков исполнения контрактов по всем объектам капитальных вложений. Полномочия единого заказчика в этой области в прошлом году перешли как раз к Фонду капстроительства. Кроме того, чиновник остановился на проблемах долгостроя, проектов повторного применения и т.д. Кроме того, Албин отметил, что заказчики очень долго принимают решение о расторжении контрактов с недобросовестными подрядчиками.



Юрий Тонков начал руководить Фондом капитального строительства и реконструкции в прошлом году. Ранее он являлся помощником главы окружного УВД в Москве, а также был соучредителем ООО «Галичское общество охотников и рыболовов». Это предприятие зарегистрировано в Костромской области, чьим губернатором в 2007 – 2012 годы был Игорь Албин.



