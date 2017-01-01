«Гендиректор и трое сотрудников ЧОП связали и избили четырех мужчин в споре из-за прав на дом в деревне»

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Общество
Этого подонка олигарха едрисьего ген.дырявого, упечь на зону под нары надолго!Чтобы не распускал руки против простых людей!
ДедЗахар вы почему то в этот раз забыли сообщить читателям о том, что суровые и справедливые заключённые сделают с этим проклятым буржуйскоедрисьем олигархом перед тем как загонят его под нары. Вы каждый раз с такими подробностями и знанием дела повествуете ,что произойдёт с тем или иным персонажем в местах нестольотдалённых, что никто даже ни грамма не сомневается в вашей компетенции в таких вопросах. Лично я когда смотрю по ТВ советские фильмы о блатных или ментовские сериалы всё точно так и происходит.
А я вообще не пью молоко и не ем молочные продукты фирмы Домик в деревне,во как людей попёрло от продукции..этой фирмы
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