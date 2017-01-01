Обсуждение темы:

«Гендиректор и трое сотрудников ЧОП связали и избили четырех мужчин в споре из-за прав на дом в деревне»

ДедЗахар вы почему то в этот раз забыли сообщить читателям о том, что суровые и справедливые заключённые сделают с этим проклятым буржуйскоедрисьем олигархом перед тем как загонят его под нары. Вы каждый раз с такими подробностями и знанием дела повествуете ,что произойдёт с тем или иным персонажем в местах нестольотдалённых, что никто даже ни грамма не сомневается в вашей компетенции в таких вопросах. Лично я когда смотрю по ТВ советские фильмы о блатных или ментовские сериалы всё точно так и происходит.