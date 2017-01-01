В Петербурге будут судить приезжего, который убил и ограбил таксиста на Ланском шоссе

Преступник также угнал автомобиль потерпевшего.

Преступник также угнал автомобиль потерпевшего.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, трагедия произошла 5 июня 2016 года у дома 14, корпус 1, по Ланскому шоссе. 20-летний приезжий напал на водителя такси, нанеся ему несколько ударов ножом и вытолкнув его из салона.



После чего обвиняемый скрылся на похищенном автомобиле стоимостью не менее 1 млн 350 тыс. рублей, в котором находились документы потерпевшего, а также его имущество на сумму не менее 88,5 тысяч рублей. Потерпевший скончался от полученных ножевых ранений.



По факту в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статьям "убийство", "разбой", "похищение документов". "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Петербурге будут судить уроженца Новгородской области, который летом прошлого года зарезал таксиста, скрылся на его автомобиле и похитил имущество погибшего.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, трагедия произошла 5 июня 2016 года у дома 14, корпус 1, по Ланскому шоссе. 20-летний приезжий напал на водителя такси, нанеся ему несколько ударов ножом и вытолкнув его из салона.После чего обвиняемый скрылся на похищенном автомобиле стоимостью не менее 1 млн 350 тыс. рублей, в котором находились документы потерпевшего, а также его имущество на сумму не менее 88,5 тысяч рублей. Потерпевший скончался от полученных ножевых ранений.По факту в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статьям "убийство", "разбой", "похищение документов". "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве бомбилы, совершенном 8 лет назад.





