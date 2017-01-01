Пенсионерку-потрошительницу из Купчино вместо тюрьмы отправили в психбольницу
13:25, 27 марта
Тэги: убийство, медицина, скандал, купчино, фрунзенский район, суд, прокуратура
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Водитель одной из маршруток, столкнувшихся под Всеволожском, скончался в больнице
- Смольный определился с порядком постоплаты эвакуации
- Открытие в лечении варикоза
- Найденного в парадной на Металлистов 4-летнего мальчика передадут родителям. Подробности
- Гендиректор и трое сотрудников ЧОП связали и избили четырех мужчин в споре из-за прав на дом в деревне
- В Петербурге будут судить приезжего, который убил и ограбил таксиста на Ланском шоссе
- На Московском шоссе с фуры на легковушку прилетел здоровый кусок льда (видео)
- В Луге приличный мужчина подозревается в развращении семиклассницы
- Школьники нашли мумию в расселенном доме на Октябрьской набережной и рассылали друг другу фото страшной находки
- На Матроса Железняка 32-летний переселенец из Казахстана разбился насмерть, выпав из окна 13-го этажа
- Беременную жительницу Ломоносова задержали за хранение амфетамина
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Обсуждение темы:
«Пенсионерку-потрошительницу из Купчино вместо тюрьмы отправили в психбольницу»
Новые в начале | Новые в конце
Зоя - Змeя Особо Ядовитая 27.03 14:53 [ + -12 – ]
Я бы не стала так жестоко расправиться с пожилой женщиной. Максимумнаказание которое заслуживает потрошительница голов - домашний арест, пускай остаток жизни проведет в родных стенах.
Hиф-Hиф 27.03 16:35 [ + 3 – ]
замечательно! Теперь потрошила за счет налогоплательщика безбедно жить будет.
замечательно! Теперь потрошила за счет налогоплательщика безбедно жить будет.
Разве обществу нужны такие нахлебники?
На каторгу ее, кабень дробить, дороги мостить! Вот как раз КАД ремонтировать надо.
Всего комментариев - 3
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
16:58, 27 марта
Школьники нашли мумию в расселенном доме на Октябрьской набережной и рассылали друг другу фото страшной находки
Экс-солистка Мариинки Мария Максакова, жена убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова, беременна вторым ребенком
В Ленобласти папаша отсидит 12 лет в колонии строгого режима за надругательство над собственной годовалой дочерью
В Приозерске водитель внедорожника, расстрелянного из игрушечного автомата, сбил 10-летнего стрелка и поставил его на колени (видео) (29/+0)
14:57, 27 марта СМИ: на теле скончавшегося экс-игрока "Зенита" Казаченка нашли гематомы (0/+0)
14:49, 27 марта Фонд капстроительства Петербурга остался без руководителя (3/+3)
13:25, 27 марта Пенсионерку-потрошительницу из Купчино вместо тюрьмы отправили в психбольницу (3/+3)
12:44, 27 марта Ребенок погиб под колесами товарного поезда Псков – Петербург (0/+0)
11:52, 27 марта Пять человек пострадали в ДТП с маршрутками в Ленобласти (фото) (1/+1)
11:41, 27 марта СМИ: В петербургском Пулково молния попала в два заходивших на посадку самолета (4/+4)
Подписка
на новости
на новости
Воровская власть которая боится своего народа,готова пойти на всё чтобы остаться в своих теплых дворцах на своих "сладких" должностях и дальше продолжать нас грабить,обирать и снижать уровень жизни только ради своих коррупционных интересов,абсолютно не в ... в «Более 130 человек задержали на митинге в поддержку Навального в Петербурге (фото, видео)»
Иванов1 а какая клевета то? если и так известно что воруют что те что эти
в «Более 130 человек задержали на митинге в поддержку Навального в Петербурге (фото, видео)»
в «Более 130 человек задержали на митинге в поддержку Навального в Петербурге (фото, видео)»
Не едрисня ли кричала больше всех, во главе с путино-медведевскими обещалкиными-обиралкиными, что они против коррупции!? Как дела коснулось! Люди вышли против коррупционной власти. Сразу же "едро-медведь" обкакался от страха. Началась дрисня медвежья и ар... в «Более 130 человек задержали на митинге в поддержку Навального в Петербурге (фото, видео)»
Все здравомыслящие люди на стороне дальнебойщиков! Против платных дорог! Никак система ненасытная и бездонная "Платон" не нажрётся! Обирают, обирают и обирают на платных дорогах. Когда и лопнут кровососы-пиявки!? в «В Петербурге стартовал протест дальнобойщиков против системы "Платон", задержан организатор акции (фото, видео)»
5
5