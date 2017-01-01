Пенсионерку-потрошительницу из Купчино вместо тюрьмы отправили в психбольницу

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«Пенсионерку-потрошительницу из Купчино вместо тюрьмы отправили в психбольницу»

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 27.03 14:53 [ + -12 – ]

Я бы не стала так жестоко расправиться с пожилой женщиной. Максимумнаказание которое заслуживает потрошительница голов - домашний арест, пускай остаток жизни проведет в родных стенах.

Hиф-Hиф 27.03 16:35 [ + 3 – ]

замечательно! Теперь потрошила за счет налогоплательщика безбедно жить будет.

Разве обществу нужны такие нахлебники?

На каторгу ее, кабень дробить, дороги мостить! Вот как раз КАД ремонтировать надо.