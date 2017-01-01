На даче под Петербургом извращенец изнасиловал 39-летнюю женщину

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«На даче под Петербургом извращенец изнасиловал 39-летнюю женщину»

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 27.03 15:15 [ + -6 – ]

Мне как читательнице, резанула фраза "извращениц изнасиловал 39-ти летнюю". Когда пишут об изнасиловании 20, 30-ти летних слово извращениц не вставляют.



Тоскливый Дятел Терпило 27.03 15:36 [ + 2 – ]

Поясните пожалуйста, почему в данном контексте был использован термин "Извращенец".

dexter 27.03 15:42 [ + -2 – ]

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 27.03 15:15 [ + 0 – ]

На вас едва ли кто позарится даже за деньги, поэтому можете не переживать.

maksimvw 27.03 16:03 [ + 7 – ]

Нормальные люди "это" по взаимному согласию делают, а дегенераты, извращенцы и прочая шваль - против воли

SCORPION69 27.03 16:06 [ + 6 – ]

сезонное обострение пошло и наверняка чурбан тут был

Hиф-Hиф 27.03 16:30 [ + 2 – ]

мужик тетку трахнул. Где он извращенец? Насильник -- да. Только надо еще проверить, насильник ли, как в уставе Петра 1 сказано : ежели потерпевшая "умолчит единый день или более потом, то весьма по-видимому будет, что и она к тому охоту имела".

А вот если б он трахнул не тетку, а что-то иное...



смерч 27.03 17:07 [ + 0 – ]

Значит в огороде и на грядках..Хотя ещё рано поэтому и извращенец.А по теме чё то мне подсказывает что без водки тут не обошлось