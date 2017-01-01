На даче под Петербургом извращенец изнасиловал 39-летнюю женщину
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Общество
Мне как читательнице, резанула фраза "извращениц изнасиловал 39-ти летнюю". Когда пишут об изнасиловании 20, 30-ти летних слово извращениц не вставляют.
Поясните пожалуйста, почему в данном контексте был использован термин "Извращенец".
Зоя - Змeя Особо Ядовитая 27.03 15:15 [ + 0 – ]
На вас едва ли кто позарится даже за деньги, поэтому можете не переживать.
Нормальные люди "это" по взаимному согласию делают, а дегенераты, извращенцы и прочая шваль - против воли
мужик тетку трахнул. Где он извращенец? Насильник -- да. Только надо еще проверить, насильник ли, как в уставе Петра 1 сказано : ежели потерпевшая "умолчит единый день или более потом, то весьма по-видимому будет, что и она к тому охоту имела".
А вот если б он трахнул не тетку, а что-то иное...
Значит в огороде и на грядках..Хотя ещё рано поэтому и извращенец.А по теме чё то мне подсказывает что без водки тут не обошлось
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