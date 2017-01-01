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«Школьники нашли мумию в расселенном доме на Октябрьской набережной и рассылали друг другу фото страшной находки»

Чем бы хорошим занялись, эти воспитанные по едрисье-крашенниниковскому методу? Вот они плоды воспитания, деточек, которых нельзя строжить и выполнять все их прихоти, прописано ЕР с госдуры!