В квартиру на Ивана Фомина ворвались двое неизвестных и порезали двух женщин и мужчину

Пострадавшие госпитализированы.

Пострадавшие госпитализированы.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», полиция и «скорая помощь» были вызваны в квартиру на улице Ивана Фомина накануне около 22 часов. В жилище обнаружили тяжело раненых 38-летнего мужчину и его 56-летнюю сожительницу.



Петербуржца увезли в Мариинскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки, левого бедра, левого предплечья, в тяжелом состоянии.



Женщину доставили в Городскую больницу №3 с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, шоком 2-й степени, в тяжелом состоянии.



Меньше всех пострадала вызвавшая правоохранителей и врачей 26-летняя девушка. Она рассказала, что открыла входную дверь на звонок, и в квартиру ворвались двое неизвестных мужчин. Они избили и изрезали ножами хозяина и его подругу, после чего убежали. При этом злоумышленники ничего не похитили и не выдвигали никаких требований. По факту случившегося проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Двух женщин и мужчину беспричинно порезали в квартире в Выборгском районе Петербурга. В жилище ворвались двое неизвестных, которые устроили поножовщину и скрылись.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», полиция и «скорая помощь» были вызваны в квартиру на улице Ивана Фомина накануне около 22 часов. В жилище обнаружили тяжело раненых 38-летнего мужчину и его 56-летнюю сожительницу.Петербуржца увезли в Мариинскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки, левого бедра, левого предплечья, в тяжелом состоянии.Женщину доставили в Городскую больницу №3 с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, шоком 2-й степени, в тяжелом состоянии.Меньше всех пострадала вызвавшая правоохранителей и врачей 26-летняя девушка. Она рассказала, что открыла входную дверь на звонок, и в квартиру ворвались двое неизвестных мужчин. Они избили и изрезали ножами хозяина и его подругу, после чего убежали. При этом злоумышленники ничего не похитили и не выдвигали никаких требований. По факту случившегося проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ломоносове во время бытового конфликта 27-летний мужчина избил свою мать, переломав ей ребра.







Обсуждение темы: «В квартиру на Ивана Фомина ворвались двое неизвестных и порезали двух женщин и мужчину» Всезнайка 27.03 18:25 [ + 2 – ]

Почаще открывайте дверь всем...ещё и не такое будет... МИФОДИЙ 27.03 19:49 [ + 2 – ]

Коллекторы наверное за 5000 тысяч

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