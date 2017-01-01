Пять человек пострадали в ДТП с маршрутками в Ленобласти (фото)

Обсуждение темы: «Пять человек пострадали в ДТП с маршрутками в Ленобласти (фото)» SCORPION69 27.03 13:45 [ + 0 – ]

за рулем чурбанье и этим все сказано

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